Quante ore ha giocato Sinner agli Australian Open? I minuti e la media prima della finale

Jannik Sinner si è qualificato con grande carattere alla finale degli Australian Open 2024, infilando sei vittorie consecutive e concedendo un solo set agli avversari. Il tennista italiano ha offerto un’autentica prova di forza sul cemento di Melbourne, ha sconfitto Novak Djokovic in un’epocale semifinale e si presenterà con grandi ambizioni all’atto conclusivo del primo Slam della stagione, in programma domenica 28 gennaio.

L’altoatesino disputerà la prima finale in carriera in un torneo di questa caratura e proverà ad alzare al cielo il trofeo, dall’altra parte della rete ci sarà il russo Daniil Medvedev. Il numero 4 del mondo sta proseguendo l’eccellente momento iniziato sul finire della passata stagione con la finale alle ATP Finals e il trionfo in Coppa Davis.

QUANTO HA GIOCATO SINNER PRIMA DELLA FINALE

Primo turno: vs Botic van de Zandschulp, 6-4, 7-5, 6-3 in 2 ore e 34 minuti.

Secondo turno: vs Jasper de Jong, 6-2, 6-2, 6-2 in un’ora e 43 minuti.

Terzo turno: vs Sebastian Baez, 6-0, 6-1, 6-3 in un’ora e 53 minuti.

Ottavi di finale: vs Karen Khachanov, 6-4, 7-5, 6-3 in 2 ore e 34 minuti.

Quarti di finale: vs Andrey Rublev, 6-4, 7-6(5), 6-3 in 2 ore e 39 minuti.

Semifinale: vs Novak Djokovic, 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3 in 3 ore e 22 minuti.

TOTALE: 14 ore e 45 minuti in 6 partite (media di 2 ore, 27 minuti e 30 secondi a incontro).

Foto: Lapresse