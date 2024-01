Perché Jannik Sinner non guadagnerà posizioni agli Australian Open in nessun caso: Medvedev evita il sorpasso

Jannik Sinner ha compiuto l’impresa e sconfitto nella semifinale degli Australian Open 2024 il serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo), che mai aveva perso quando si era qualificato al penultimo atto di questo torneo. Una vittoria di un peso specifico importante che certifica la qualità dell’altoatesino (n.4 del ranking), al cospetto di chi sembrava imbattibile alla Rod Laver Arena di Melbourne.

Un successo che ha permesso a Sinner di rafforzare ulteriormente la sua quarta posizione nella classifica mondiale, ma non potrà sperare di guadagnare la terza. Come mai il riscontro dell’atto conclusivo sarà ininfluente?

La qualificazione all’atto conclusivo del russo Daniil Medvedev, vittorioso contro il tedesco Alexander Zverev, ha permesso alla moscovita di mettersi al riparo dagli attacchi dell’italiano, anche in caso di ko. Gli 8765 punti guadagnati, infatti, lo rendono immune dal momento che il nostro portacolori, nella migliore delle ipotesi potrà spingersi a 8310 e quindi non avendo i margini per sopravanzarlo.

Di seguito il ranking ATP aggiornato:

RANKING ATP VIRTUALE AL 26 GENNAIO

1 Novak Djokovic 9855 (eliminato agli Australian Open)

2 Carlos Alcaraz 9255 (eliminato agli Australian Open)

3 Daniil Medvedev 8765

4 Jannik Sinner 7610

5 Andrey Rublev 5050 (eliminato agli Australian Open)

6 Alexander Zverev 5030 (eliminato agli Australian Open)

7 Holger Rune 3685 (eliminato agli Australian Open)

8 Hubert Hurkacz 3540 (eliminato agli Australian Open)

Foto: LaPresse