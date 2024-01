Australian Open, Daniil Medvedev liquida in tre set Felix Auger-Aliassime e approda agli ottavi

Dopo le fatiche e la maratona contro Emil Ruusuvuori, Daniil Medvedev è molto più sbrigativo nel terzo turno degli Australian Open 2024 contro Felix Auger-Aliassime (n.30 del ranking). Il russo (n.3 ATP) ha liquidato in tre set il canadese con il punteggio di 6-3 6-4 6-3. 2 ore e 10 minuti per aver la meglio sul nativo di Montreal, con Medvedev che ha irretito con la solita solidità da fondo l’aggressività del proprio avversario. Negli ottavi, dunque, ci sarà l’incrocio contro il sorprendente portoghese Nuno Borges, a sorpresa uscito vittorioso contro il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.13).

Nel primo set il russo fa capire da subito le sue intenzioni. Non si ha voglia di replicare l’esperienza del match precedente e quindi maggior attenzione ai particolari e grande solidità. Nel terzo game c’è il primo strappo e nel nono il secondo. Auger-Aliassime non è sufficientemente consistente nei particolari da fondo e soprattutto non continuo. Ne consegue il 6-3.

Nel secondo set Medvedev ha in apertura un passaggio a vuoto, concedendo un break. Non ci mette però molto a rimediare e nel sesto game impatta. Il canadese si perde nuovamente nel decimo game, quando con grande profondità il moscovita strappa il servizio al suo avversario e si aggiudica la frazione sul 6-4.

Nel terzo set il morale di Auger-Aliassime è sotto i tacchi e il quarto game è il colpo di grazia inferto dal russo. Senza concedere neanche un quindici, Medvedev ottiene il break e lo gestisce fino alla fine senza troppa difficoltà. Dando uno sguardo alle statistiche, i 43 errori non forzati del canadese, rapportati ai 25 di Medvedev, dicono tanto. Russo che ha messo a segno 8 ace, avendo un’efficienza con la prima di servizio pari al 78%.

