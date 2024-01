Australian Open, clamoroso a Melbourne: Iga Swiatek eliminata, Linda Noskova agli ottavi

Un riscontro del tutto inaspettato. La n.1 del mondo Iga Swiatek ha interrotto la propria corsa nel terzo turno degli Australian Open 2024. La polacca è stata sconfitta dalla ceca Linda Noskova (n.50 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.

Un riscontro molto negativo per Swiatek, che vede interrotta a 17 la serie di vittorie consecutive. Inoltre, questa battuta d’arresto è la prima per la testa di serie n.1 nello Slam australiano dal 1979, quando Virginia Ruzici perse contro Mary Sawyer al primo turno. Sarà dunque Noskova ad affrontare negli ottavi la vincente della sfida tra l’ucraina Svitolina e la svizzera Golubic.

Nel primo set l’avvio di Swiatek non è dei migliori e le due palle break nel terzo game lo testimoniano. La polacca si salva però, anche per qualche incertezza di troppo di Noskova. La ceca paga dazio nel sesto game, quando ai vantaggi è lei a cedere il servizio. Avanti nello score la n.1 del mondo porta a casa la frazione sul 6-3.

Nel secondo set Swiatek cerca di concludere in fretta la partita, costruendosi due chance di break nel quinto e nel settimo game. Non è concreta la n.1 del ranking e questa mancanza costa carissimo. Nel gioco successivo, infatti, arriva un turno al servizio disastroso, con break subito a zero. Conclusione: 6-3 in favore di Noskova.

Nel terzo set si gioca sul filo dei nervi e, dopo uno scambio di “cortesie” nel terzo e quarto game, la polacca salva prima un’altra palla break, ma non si ripete nel settimo game. Va sotto di un break Iga e a Noskova non tremano i polsi. Nel decimo game, infatti, cala il sipario sull’esperienza della testa di serie n.1.

Foto: LaPresse