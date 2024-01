Australian Open 2024, Ivan Ljubicic incorona Jannik Sinner: “Favorito alla pari di Djokovic e Alcaraz”

“Jannik Sinner è favorito alla pari di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz agli Australian Open”. Parole e musica di Ivan Ljubicic, uno che non propone mai pronostici campati per aria. L’ex tennista, e allenatore di Roger Federer negli ultimi anni di carriera del fuoriclasse svizzero, prova a fare le carte del primo torneo del Grande Slam della stagione.

Il croato, come detto, incorona il nostro portacolori in vista del torneo “down under”. “Jannik Sinner si è meritato la considerazione che adesso tutti hanno di lui: quando sei un top player, non c’è nessun sorteggio che possa farti uscire dal ruolo di favorito. E lui adesso lo è, insieme a Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Gli ultimi tre mesi del 2023 hanno detto questo e per ora non ci sono ragioni per modificare il pronostico”. (Fonte: Gazzetta dello Sport).

Tra i grandi favoriti, ovviamente, Novak Djokovic. Il nativo di Belgrado, però, nelle ultime ore ha avuto un piccolo problema al polso nel corso della United Cup. Secondo Ivan Ljubicic non c’è da preoccuparsi troppo. “Penso sia un normale affaticamento di inizio stagione: l’allenamento non è mai come la partita. E quando aumenti l’intensità, in gara devi fare i conti con qualche piccolo acciacco. Ma Nole ci ha abituato a vincere gli Australian Open anche su una gamba sola: si deve ripartire per forza da lui”.

Ultima battuta per il nativo di Banja Luka (in Bosnia) sul torneo femminile che, spesso, ha regalato grandi sorprese. “In questa edizione Swiatek e Sabalenka mi sembrano sopra le altre ma sono curioso per Osaka. E comunque possono vincere in tante”.

Foto: Jasper Jacobs/Belga/ IPA

