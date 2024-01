Quando gioca Sinner agli Australian Open? C’è la data del debutto! Programma, avversario, dove vederlo in tv

E’ stato rilasciato l’elenco delle 32 partite, 16 del tabellone maschile ed altrettante di quello femminile, che apriranno gli Australian Open 2024 di tennis, che quest’anno scatterà domenica 14 gennaio: non si conosce l’ordine di gioco, ma è ufficiale che scenderà in campo in campo Jannik Sinner, numero 4 del seeding.

L’azzurro, inserito nella parte alta del tabellone, sarà opposto al neerlandese Botic van de Zandschulp: tra gli altri italiani, in attesa della conclusione delle qualificazioni, saranno in campo già domenica anche Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti.

La diretta tv di Sinner-van de Zandschulp agli Australian Open 2024 di tennis sarà affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, infine per quanto concerne la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-VAN DE ZANDSCHULP

Domenica 14 gennaio

Campo ed orario da definire

Jannik Sinner (Italia, 4)-Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi)

PROGRAMMA SINNER-VAN DE ZANDSCHULP: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

