ATP Rotterdam 2024: Sinner, Musetti e Sonego nella entry-list. Medvedev testa di serie n.1

Un ATP500 le cui sembianze sono quelle di un 1000. E’ sempre così quando si parla del torneo di Rotterdam (Paesi Bassi). L’evento che sarà tra quelli di maggior rilievo nella stagione indoor europea a febbraio darà modo ai tennisti, reduci dagli Australian Open, di disputare altri incontri di altissimo livello per prepararsi alla trasferta statunitense del Sunshine Double.

Dal 10 al 18 febbraio si assisterà a un grande spettacolo. Sull’entry-list pubblicata in queste ore ci sono giocatori di grandissimo rilievo. I nomi sono quelli di Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Holger Rune, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov e di Ugo Humbert. In casa Italia presenti anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Indubbiamente le presenze di Sinner e Medvedev riportano la mente all’anno scorso quando i due si affrontarono in Finale.

Vinse il russo, rimontando dopo un grandissimo primo set giocato dall’altoatesino. Sarà interessante capire se ci sarà una replica o se altri tennisti sapranno inserirsi nel duello atteso. Un indiziato è Rune, che ha qualità straordinarie potrebbe contendere il titolo, anche per quanto ha fatto vedere in passato nei tornei indoor. Il riferimento è in particolare al sigillo del 2022 a Parigi-Bercy, battendo Novak Djokovic.

Vedremo se Sonego e Musetti sapranno elevare il proprio tennis. In particolare, il carrarino ha deciso di cimentarsi nuovamente su questa superficie, dopo che l’anno passato optò per la trasferta sudamericana sulla terra senza brillare particolarmente.

