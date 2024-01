ATP Hong Kong 2023: Rublev batte Fils in tre set e vola in semifinale, Shang elimina a sorpresa Tiafoe

Si è conclusa poco fa un’altra giornata dell’ATP 250 di Hong Kong. Quest’oggi si sono disputati tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Ha rispettato il pronostico Andrey Rublev (testa di serie n.1): nonostante un calo nel secondo set, il russo ha battuto il francese Arthur Fils (n.8 del seeding) per 6-4 1-6 6-2 in un’ora e 53 minuti di gioco e ha conquistato il pass per la semifinale. Lì ad affrontarlo ci sarà il cinese Juncheng Shang, che quest’oggi ha sconfitto a grandissima sorpresa lo statunitense Frances Tiafoe (n.3 del torneo) con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e mezza di gioco.

L’altra semifinale che si è delineata quest’oggi è stata quella tra Sebastian Ofner ed Emil Ruusuvuori. Nei rispettivi quarti di finale odierni, l’austriaco ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut con un doppio 6-4 in un’ora e 25 minuti, mentre il finlandese si è imposto per 6-3 7-6(4) contro il russo Pavel Kotov.

I RISULTATI DI GIORNATA

QUARTI DI FINALE

A. Rublev (RUS) (1) – A. Fils (FRA) (8) 6-4 1-6 6-2

J. Shang (CHN) – F. Tiafoe (USA) (3) 6-4 6-4

S. Ofner (AUT) – R. Bautista (ESP) 6-4 6-4

E. Ruusuvuori (FIN) – P. Kotov (RUS) 6-3 7-6

SEMIFINALI

A. Rublev (RUS) (1) – J. Shang (CHN)

S. Ofner (AUT) – E. Ruusuvuori (FIN)

Foto: LaPresse

