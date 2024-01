ATP Brisbane, Rafael Nadal: “Sono stato solido, il mio obiettivo è chiaro. Thiem non gioca con fiducia”

Buona la prima per Rafael Nadal. Tornato dopo quasi un anno a disputare una partita in singolare, il campione spagnolo si è imposto contro l’austriaco Dominic Thiem nel primo turno dell’ATP250 di Brisbane (Australia). Sul campo della Pat Rafter Arena l’iberico ha prevalso con il punteggio di 7-5 6-1, impressionando per il livello di gioco espresso.

“Ti puoi aspettare di tutto, cose fantastiche ma anche disastri. Ho giocato con solidità, sono contento di non aver preso decisioni sbagliate in termini di scelta dei colpi“, ha dichiarato Rafa in conferenza stampa. “Voglio semplicemente godermi ogni singolo giorno in cui ho l’opportunità di essere in campo. Il mio obiettivo è ancora a medio termine, cercare di essere competitivo tra un paio di mesi. Se lo fossi già ora sarebbe fantastico, ma sorprendente“, ha precisato il campione di Manacor.

Nadal ha valutato anche la prestazione di Thiem, che da due anni non riesce a esprimere al 100% dopo l’infortunio al polso: “Ha avuto un periodo difficile, non so se fosse sufficientemente a posto per giocare liberamente e ciò lo ha probabilmente condizionato. A quel punto è dura essere in fiducia. L’anno scorso è stato positivo perché è tornato in top-100 e quest’anno cercherà di migliorare ancora la classifica, dovrebbe succedere se rimane in salute. Deve ritrovare fiducia e se lo farà lo vedo molto più in alto del numero 100“.

In vista del prossimo incontro con l’australiano Jason Kubler: “Se rimango integro, posso allenarmi come voglio e le possibilità sono molto più alte. Se ho problemi, il percorso diventa più complicato, perché bisogna ritrovare il feeling giusto e i movimenti. Ci vuole tempo“.

Foto: LaPresse

