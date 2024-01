ATP Brisbane, Rafael Nadal ritorna con una convincente vittoria su Thiem

C’era un’attesa enorme per il ritorno in campo di Rafael Nadal ed il campione spagnolo ha cominciato il suo 2024 con una convincente vittoria contro Dominic Thiem nel primo turno dell’ATP 250 di Brisbane. Nadal si è imposto sull’austriaco in due set con il punteggio di 7-5 6-1 dopo un’ora e mezza di gioco. Il mancino di Manacor non giocava una partita ufficiale addirittura dal secondo turno degli Australian Open dello scorso anno, ma quest’oggi ha sicuramente mostrato di essere già in buonissime condizioni, mostrando in certi momenti sprazzi del miglior Nadal in assoluto.

Nadal è stato eccezionale nei propri turni al servizio, dove non ha concesso nemmeno una palla break. Ottimo il rendimento con la prima, con cui ha vinto l’88% dei punti, ma lo spagnolo è stato impressionante con la seconda, visto che ha conquistato l’80% dei punti giocati con questo colpo. In totale Thiem ha vinto solo sei punti quando ha servito Nadal.

Il primo set è stato comunque combattuto con entrambi i giocatori che hanno tenuto agevolmente i propri turni di battuta. Sembrava un set pronto a scivolare al tie-break, ma Thiem ancora una volta ha mostrato le fragilità mentali che hanno contraddistinto i suoi ultimi anni di carriera. Nel game più importante della partita l’austriaco si perde via al servizio, con Nadal che non sfrutta tre set point, ma che al quarto riesce a chiudere il set sul 7-5, complice un grave errore con un comodo dritto di Thiem.

Il secondo set è un monologo dello spagnolo. Nadal parte fortissimo e strappa in apertura il servizio all’avversario e si porta sul 3-0. Il break viene poi raddoppiato nel sesto gioco, con Rafa che sale 5-1 e poi a chiudere sul 6-1, qualificandosi per il secondo turno.

Nadal se la vedrà ora con il vincente del match tra l’australiano Jason Kubler ed il russo Aslan Karatsev, che sono in questo momento in campo per la loro sfida.

