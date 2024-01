ATP Brisbane, Rafael Nadal già su livelli elevati. Ma il test Thiem era poco probante

Un ritorno in grande stile. 351 giorni dopo Rafael Nadal è tornato a vincere una partita e l’ha fatto in maniera convincente: 7-5 6-1 a un buon Dominic Thiem e pass per gli ottavi di finale a Brisbane (Australia) incamerato. Si era in attesa di capire quale sarebbe stato il livello che il maiorchino avrebbe espresso e sul campo della Pat Rafter Arena i feedback sono stati estremamente positivi.

Si è visto un tennis di alta qualità. Nadal ha messo in mostra colpi convincenti, eseguendo un piano tattico molto preciso e piegando nel braccio di ferro da fondo Thiem. Lo si era già detto nei giorni precedenti: Rafa sta bene e tira forte. Come avevano testimoniato i tennisti che l’avevano incrociato in allenamento, Nadal sarà una bella gatta da pelare per tutti.

Per questo lo spettacolo offerto dallo spagnolo quest’oggi stupisce fino a un certo punto. Certo, la prova va tarata in relazione alle qualità del rivale. Sì, perché l’austriaco oggi ha tenuto fisicamente un set e poi è crollato di schianto al cospetto del tennis continuo di Rafa. Criticità che hanno un po’ caratterizzato l’ultimo biennio di Thiem.

Negli ottavi di finale il fuoriclasse maiorchino se la vedrà contro l’australiano Jason Kubler, che ha sfruttato il ritiro del russo Aslan Karastev quando ci si accingeva ad affrontare il terzo set. Non una sfida impossibile per Nadal, ma sarà da capire la sua tenuta. Considerando i problemi di altri giocatori top in questo torneo, non è affatto da escludere che Rafa possa arrivare in fondo all’ATP250.

Foto: LaPresse

