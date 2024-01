ATP Brisbane 2024: Holger Rune cede un set, ma va ai quarti. Safiullin, cinque match point annullati e sfida ad Arnaldi

Si è chiusa un’altra giornata dal sapore piuttosto particolare all’ATP 250 di Brisbane, in Australia. Tanta, anzi tantissima lotta all’interno dei confronti che si sono andati a chiudere in questo mercoledì Down Under, a partire dall’ultimo primo turno rimasto. In sostanza, è toccato attendere un po’ al francese Ugo Humbert per realizzare il doppio 6-4 sull’USA Alex Michelsen.

In campo oggi anche Holger Rune: per il danese vittoria con qualche patema di troppo nei confronti del russo Alexander Shevchenko, al quale lascia un set e, sul 5-2 del terzo, deve annullare una palla break. Per il classe 2003 la prossima sfida è quella con l’australiano James Duckworth, che annulla due match point sul 4-5 del terzo parziale al tedesco Yannick Hanfmann prima di prevalere.

A proposito di match point annullati, sono cinque quelli che il russo Roman Safiullin, in una rimonta quasi assurda, riesce a sventare contro l’altro aussie Alexei Popyrin. Arriva così la possibilità di confrontarsi con Matteo Arnaldi, al quale il qualificato slovacco Lukas Klein fa fare una gran fatica, per un posto in semifinale.

Si deve invece attendere domani per l’impegno numero 2 della stagione di Rafael Nadal, stavolta contro Jason Kubler. E se dei limiti di Dominic Thiem allo stato attuale già si sapeva, questo test contro l’australiano può per lui essere un po’ più probante.

RISULTATI ATP 250 BRISBANE 2024

PRIMO TURNO

Humbert (FRA) [4]-Michelsen (USA) [Q] 6-4 6-4

SECONDO TURNO

Rune (DEN) [1]-Shevchenko 6-4 5-7 6-2

Duckworth (AUS) [Q]-Hanfmann (GER) 4-6 6-1 7-6(2)

Safiullin-Popyrin (AUS) 6-7(9) 6-4 7-6(3)

Arnaldi (ITA)-Klein (SVK) [Q] 6-4 3-6 7-5

Foto: LaPresse

