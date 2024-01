ATP Adelaide, Lorenzo Sonego si arrende a Korda con tanti rimpianti

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Adelaide, in Australia: l’azzurro cede in due partite allo statunitense Sebastian Korda, testa di serie numero 3, che si impone per 6-4 7-6 (10) in un’ora e 47 minuti ed ai quarti affronterà l’australiano Christopher O’Connell. Rimpianti per Sonego nel secondo set, dove manca ben cinque occasioni per portare la sfida alla frazione decisiva, tre delle quali sul proprio servizio.

Nel primo set l’inizio è da incubo per Sonego, che cede il servizio in apertura a zero: Korda vince i primi otto punti giocati e vola rapidamente sul 2-0. Lo statunitense cede appena due quindici nei seguenti tre turni in battuta e si porta sul 5-3, poi nel nono game Sonego è bravo a cancellare un set point. Nel decimo gioco l’italiano va sullo 0-30 in risposta, ma Korda vince quattro punti di fila e chiude sul 6-4 in 40 minuti.

Nella seconda partita i servizi dominano per i primi quattro giochi, poi nel quinto l’azzurro perde la battuta a trenta. La reazione di Sonego è immediata: controbreak a trenta, turno al servizio che vale il 4-3 e nuovo strappo a quindici che porta l’azzurro a servire per il set sul 5-3. Sonego si porta sul 40-15, ma Korda non molla e vince quattro punti consecutivi ottenendo così il controbreak. Senza altri sussulti si va al tie break: scambio di minibreak in avvio e sul punteggio di 4-4. Korda arriva al match point sul 6-5, ma Sonego vince i due punti seguenti col servizio e ribalta la contesa. L’azzurro manca tre occasioni per chiudere, sul 7-6, sull’8-7 (col servizio a disposizione) e sul 9-8, poi è Korda a non sfruttare il secondo match point sul 10-9. Sul 10-10, però, arriva il minibreak decisivo e lo statunitense alla terza opportunità vince per 12-10 dopo 67 minuti.

Korda chiude con un saldo positivo tra vincenti e gratuiti, 17-15, mentre Sonego finisce in negativo, 12-19. Lo statunitense vince 76 punti contro i 63 dell’azzurro: a fare la differenza è la resa con la prima di servizio, con la quale Korda vola al 91% (32/35), mentre Sonego si ferma al 65% (34/52).

