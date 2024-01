ATP Adelaide 2024: Jiri Lehecka festeggia la prima gioia sul circuito maggiore, rimontato Jack Draper

Jiri Lehecka, nel confronto tra 2001 con Jack Draper, si impone e conquista la finale dell’ATP 250 di Adelaide. Il ceco sconfigge con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 il britannico e si issa così al numero 23 del mondo, venendo così a capo di poco più di due ore di bella lotta. Lehecka si aggiunge a una lunga e prestigiosa lista di cechi che, dall’indipendenza datata 1993, hanno saputo conquistare un titolo ATP. Dal 2020 un ceco non vinceva un torneo (Jiri Vesely), e il protagonista di oggi è il primo a entrare in top 25 dall’uscita di Tomas Berdych nel 2018.

Primo set, però, che vede Lehecka sprecare un paio di palle break nel terzo game; i due si affrontano a colpi di dritti che funzionano eccome. Un passaggio a vuoto, però, consente a Draper di ottenere il break a zero. Il londinese tiene duro quando si vede annullare due set point sul 5-3, ma sul 5-4, alla quarta chance, riesce a chiudere.

Nel secondo parziale il ceco inizia a salire di livello, ed è soprattutto molto bravo a non demoralizzarsi quando, sul 2-1 in proprio favore, Draper gli annulla una palla break con quello che può essere il punto del torneo. Del resto, è a sua volta Lehecka a fermare i sogni di allungo del suo avversario, per poi sfruttarne un momento complesso nel decimo game per strappargli la battuta e allungare il match.

L’inerzia si sposta così in maniera chiara ed evidente da una parte all’altra, perché basta un attimo al ceco per salire fino al 3-0. C’è anche il tempo di annullare tre palle break consecutive sul 3-1, dopodiché non succede più praticamente nulla di rilevante ed arrivano le prime braccia veramente alzate della carriera di Lehecka.

Per il nuovo entrato nel club dei vincitori ATP vittoria pur con numeri molto simili tra prima e seconda rispetto a Draper (75%-73% in un caso, 56%-59% nell’altro). Ora per i due esordi ben differenti agli Australian Open: l’uno avrà lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, l’altro l’americano Marcos Giron.

