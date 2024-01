Chi sarà n.1 dopo gli Australian Open? Gli scenari della sfida tra Djokovic ed Alcaraz

Chi sarà n.1 del mondo dopo gli Australian Open 2024? Domanda interessante e i primi a essere chiamati in causa sono Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Nole (n.1 ATP) si presenta al via dello Slam con la “cambiale” salata di 2000 punti, avendo vinto l’anno passato, mentre Carlitos (n.2 del mondo) non ha punti da difendere perché infortunato e assente nell’edizione del 2023.

In sostanza, ai nastri di partenza la situazione sarà la seguente: Djokovic 9055 punti e Alcaraz 8855 nel ranking. Il dualismo tiene banco e il percorso del serbo e dello spagnolo ci dirà chi avrà lo scettro dopo Melbourne. Quali saranno quindi i possibili scenari?

POSSIBILI SCENARI

Alcaraz per puntare al primato deve necessariamente raggiungere i quarti di finale. In caso contrario, il nativo di Belgrado rimarrebbe n.1 a prescindere dal suo risultato finale. Dai quarti in avanti, la situazione va analizzata. Djokovic rimarrà in vetta alla classifica in caso di piazzamento uguale o migliore del funambolo di Murcia. Di contro, l’iberico sarà n.1 ATP nei seguenti casi:

Qualificato ai quarti di finale e Djokovic eliminato prima;

Qualificato in semifinale e Djokovic eliminato prima;

Qualificato in Finale e Djokovic eliminato prima;

Vincitore del torneo e Djokovic sconfitto nell’atto conclusivo.

Pertanto, in caso di Finale tra lo spagnolo e il serbo si deciderà non soltanto il titolo del Major ma anche chi sarà il primattore del tennis mondiale. Non resta che godersi lo spettacolo.

Foto: LaPresse

