ATP Adelaide 2024: avanzano Paul e Korda. Bublik sfiderà Musetti, fuori Arnaldi e Sonego

Si sono delineati i quarti di finale del torneo ATP di Adelaide. Sul cemento australiano all’Italia resta il solo Lorenzo Musetti, che ha superato brillantemente Jordan Thompson in due set con il punteggio di 6-4 6-1. Una prestazione di altissimo livello al servizio per il tennista toscano, che ora se la vedrà con il kazako Alexander Bublik, che ha superato in rimonta il britannico Daniel Evans per 4-6 6-2 6-1.

Un’Italia che ha, invece, perso sia Matteo Arnaldi sia Lorenzo Sonego. Il tennista ligure è uscito sconfitto da una clamorosa battaglia contro il cileno Nicolas Jarry. Tre ore e mezza di gioco con il sudamericano che si è imposto con il punteggio di 6-7 7-6 6-4, annullando anche un match point all’italiano. Il piemontese ha perso in due combattuti set contro l’americano Sebastian Korda, terza testa di serie, per 6-4 7-6.

Jarry se la vedrà ora con il ceco Jiri Lehecka, che ha sconfitto il serbo Dusan Lajovic in tre set per 7-5 4-6 6-3; mentre Korda affronterà l’australiano Christopher O’Connell, che ha dominato contro il russo Alexander Shevchenko per 6-3 6-1.

L’altro quarto di finale vede protagonista Tommy Paul. L’americano, numero uno del seeding, non ha avuto problemi contro il padrone di casa Alex Bolt (6-3 6-2) e adesso affronterà nei quarti il britannico Jack Draper, anche lui uscito da una pazzesca sfida con il serbo Miomir Kecmanovic, vincendo 5-7 7-6 7-6 dopo tre ore e quaranta minuti di gioco.

RISULTATI ATP ADELAIDE 2024 (10 GENNAIO)

Jarry (Chi) b. Arnaldi (Ita) 6-7 7-6 6-4

O’Connell (Aus) b. Shevchenko (Rus) 6-3 6-1

Draper (Gbr) b. Kecmanovic (Srb) 5-7 7-6 7-6

Korda (Usa) b. Sonego (Ita) 6-4 7-6

Paul (Usa) b. Bolt (Aus) 6-3 6-2

Lehecka (Cze) b. Lajovic (Srb) 7-5 4-6 6-3

Bublik (Kaz) b. Evans (Gbr) 4-6 6-2 6-1

Musetti (Ita) b. Thompson (Aus) 6-4 6-1

Foto: LaPresse

