Jannik Sinner giocherà ancora una sola partita al Kooyong Classic? Il possibile scenario

Jannik Sinner scenderà in campo anche nella seconda giornata del Kooyong Classic 2024 di tennis, storico torneo d’esibizione: dopo aver superato questa notte l’australiano Marc Polmans, nelle prossima affronterà il norvegese Casper Ruud.

La manifestazione si concluderà venerdì 12 gennaio a Melbourne: trattandosi di un torneo di esibizione non vi è un tabellone ad eliminazione diretta e quindi Sinner, anche in caso di successo nel secondo match, potrebbe non tornare in campo nell’ultima giornata.

In questo tipo di kermesse il numero di match a cui ciascun giocatore prende parte dipende dagli accordi intercorsi tra il tennista stesso e gli organizzatori: il regolamento non pone alcun veto e quindi è possibile che Jannik Sinner possa scendere in campo anche nel terzo ed ultimo giorno della manifestazione.

Il torneo, inoltre, si disputa nella stessa città in cui si giocheranno gli Australian Open, quindi Sinner anche giocando venerdì non dovrà viaggiare per partecipare al primo torneo dello Slam. Non è detto, inoltre, che Sinner possa giocare già domenica 14 il match di primo turno, quindi potrebbe scendere in campo per un’ultima esibizione anche venerdì.

CALENDARIO KOOYONG CLASSIC TENNIS 2024

Giovedì 11 gennaio

Dall’1.00 ora italiana

Taylah Preston (Australia)-Linda Fruhvirtova (Repubblica Ceca)

A seguire

Jannik Sinner (Italia)-Casper Ruud (Norvegia)

A seguire

Andy Murray (Gran Bretagna)-Dominic Thiem (Austria)

Non prima delle 5.00 ora italiana

Stan Wawrinka (Svizzera)-Zhang Zhizhen (Cina)

Foto: LaPresse

