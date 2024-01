Atletica, plotone italiano a Lodz: Fabbri e Dosso debuttano, Simonelli tra gli ostacoli dopo il lampo di Ancona

La stagione indoor sta entrando nel vivo e gli italiani scaldano i motori. Sabato 27 gennaio non assisteremo soltanto al debutto stagionale di Larissa Iapichino nel salto in lungo a Sabadell (Spagna), ma anche alla prima uscita di questa annata agonistica per diversi azzurri di punta. Alla Orlen Cup di Lodz (Polonia), infatti, vedremo all’opera Leonardo Fabbri: il vice campione mondiale di getto del peso, capace di un roboante 22.34 metri a Budapest, verificherà il lavoro svolto in Sudafrica negli ultimi mesi sfidano il croato Filip Mihaljevic (Campione d’Europa) e i polacchi Michal Haratyk e Konrad Bukowiecki.

Il toscano muoverà i primi passi verso i Mondiali Indoor, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo, proprio come intenderà fare Zaynab Dosso. La primatista italiana dei 60 metri, che siglò un bel 7.14 lo scorso anno proprio su questa pista prima di infortunarsi al bicipite femorale, cercherà di prendere le misure incrociando rivali di lusso tra cui la padrona di casa Ewa Swoboda.

Lorenzo Simonelli si cimenterà sui 60 ostacoli dopo aver corso un promettente 6.59 sui 60 piani domenica scorsa ad Ancona. L’azzurro, quarto agli ultimi Europei Indoor tra le barriere, vuole lanciare segnali importanti sulla strada che conduce alla rassegna iridata. A Lodz vedremo all’opera anche Luminosa Bogliolo (al rientro sui 60 ostacoli), Veronica Besana (reduce da un buon 8.14 sui 60 hs ad Ancona), Marco Ricci e Chituru Ali (al rientro dopo i problemi fisici) sui 60 metri.

Foto: Colombo/FIDAL