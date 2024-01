Atletica, Nadia Battocletti cerca il colpaccio al Campaccio: le avversarie nel Cross della Befana

Nadia Battocletti sarà una delle grandi protagoniste al Campaccio, tradizionale Cross dell’Epifania valido come tappa del World Athletics Cross Country Tour (livello gold). L’azzurra ha tutte le carte in regola per fare sognare a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) nella giornata del6 gennaio.

Dopo aver vinto la BOclassic a San Silvestro, regalando all’Italia quel sigillo lungo le strade di Bolzano che mancava dal 1988, la primatista italiana proverà a risplendere anche nel primo appuntamento del nuovo anno solare. Forte della medaglia d’argento conquistata agli Europei di Cross, la trentina proverà a vincere questa Classica che all’Italia manca addirittura dal 1994 con Silvia Sommaggio.

Le avversarie principali di Nadia Battocletti saranno due africane da tenere in seria considerazione. Si tratta delle burundesi Francine Niyomukunzi (nona nella 5 km degli ultimi Mondiali di corsa su strada) e Micheline Niyomahoro. Si gareggerà sulla distanza dei sei chilometri, oltre a Battocletti ci saranno anche Anna Arnaudo, Federica Del Buono, Rebecca Lonedo, Giovanna Selva, Sara Nestola, Elisa Palmero, Elisa Bortoli, Valeria Roffino, Micol Majori.

Foto: Grana/FIDAL

