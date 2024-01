Atletica, minimi e criteri di qualificazione per gli Europei 2024: i requisiti dell’Italia per l’evento a Roma

Il Consiglio Federale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) ha approvato i criteri di partecipazione agli Europei 2024, che andrà in scena a Roma dal 6 al 12 giugno. Il principio ispiratore è “favorire una selezione qualificata e adeguata alla manifestazione, nonché promuovere l’esperienza internazionale di atleti giovani che mostrino particolari prospettive per il quadriennio successivo”. II DT Antonio La Torre ha dichiarato: “L’obiettivo degli Europei di Roma è lasciare un patrimonio tecnico su cui lavorare“.

European Athletics prevede che gli atleti possano qualificarsi ai Giochi attraverso il conseguimento degli “entry standards” (i minimi) o in virtù della posizione acquisita nel World Ranking al termine del periodo di qualificazione (27 maggio 2023-26 maggio 2024 ad eccezione di marcia, staffette, 10000 metri e prove multiple che hanno aperto già il 27 novembre 2022).

Fidal ha puntualizzato che in casa Italia sarà selezionabili gli atleti che abbiano conseguito gli standard indicati nella tabella di World Athletics, ma dal 1° gennaio 2024. Per chi ha conseguito il minimo prima di quella data e per gli invitati con i target number saranno valutati i seguenti parametri: requisiti di giovane età anagraficai, posizione nelle graduatorie europee del 2024, andamento internazionale della specialità, rendimento generale offerto nel 2024.

Per tutte le discipline la convocazione sarà comunque subordinata alla condivisione del percorso tecnico-agonistico con la Direzione Tecnica. Va puntualizzato che decisione finale sarà subordinata alla condivisione con il CONI della proposta federale.

MINIMI ATLETICA FIDAL/WORLD ATHLETICS EUROPEI 2024

Foto: Lapresse