Atletica, l’Italia punta su Nadia Battocletti al femminile per tornare a vincere il Campaccio dopo 30 anni

Nadia Battocletti vuole continuare a scrivere pagine importanti di storia per la corsa campestre italiana e sogna in grande in vista del Campaccio 2024. L’azzurra è infatti una delle protagoniste più attese per la 67ma edizione della classicissima in programma il giorno dell’Epifania sui prati di San Giorgio su Legnano (provincia di Milano) e valevole come tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour.

Sabato 6 gennaio la trentina disputerà dunque la sua prima gara ufficiale dell’anno solare, dopo aver ottenuto nelle ultime settimane una splendida medaglia d’argento agli Europei di Cross 2023 nel fango di Bruxelles ed un meraviglioso successo in volata alla BOclassic di Bolzano (che mancava al movimento femminile azzurro dal 1988).

La 23enne nativa di Cles può interrompere adesso un altro lungo digiuno, dato che l’ultima atleta italiana in trionfo al Campaccio fu Silvia Sommaggio nel 1994. Battocletti va considerata indubbiamente la vera favorita della vigilia, anche se non sarà semplice battere due africane di buon livello come le burundesi Francine Niyomukunzi (nona agli ultimi Mondiali di corsa su strada a Riga nei 5 km) e Micheline Niyomahoro.

In questo caso si gareggerà sulla distanza dei 6 chilometri, per un totale di tre giri da 2000 metri ciascuno. L’Italia si giocherà dei piazzamenti di prestigio anche con le varie Anna Arnaudo, Rebecca Lonedo, Federica Del Buono, Sara Nestola, Giovanna Selva ed Elisa Bortoli. La gara femminile comincerà alle ore 14.05, mentre a seguire toccherà agli uomini.

Foto: Grana/FIDAL

