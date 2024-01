Atletica, domani i campioni olimpici di marcia Palmisano e Stano provano la nuova staffetta mista a Modugno

Comincia di fatto domani ufficialmente il progetto azzurro della coppia pugliese composta dai campioni olimpici in carica Antonella Palmisano e Massimo Stano verso l’inedita staffetta mista di marcia delle Olimpiadi di Parigi 2024. A Modugno (in provincia di Bari) andrà in scena infatti una gara test nel nuovo format a cinque cerchi della prova a coppie miste di marcia sulla distanza della maratona (42,195 km complessivi).

“È una grandissima occasione poter fare l’esordio stagionale praticamente in casa. A Modugno ho trascorso momenti belli della mia adolescenza e quindi calcare queste strade per me è un onore, spero che si possa fare una grande prestazione. Parigi non è né lontana né vicina, c’è lo sguardo sulle Olimpiadi che sono l’obiettivo principale ma c’è anche tempo per lavorare sodo e arrivare lì nella migliore condizione possibile“, dichiara Stano nella conferenza stampa di presentazione della ‘Modugno Race Walk’.

“Fare il bis sarà molto più difficile rispetto al primo successo. Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più e l’ho notato in questi anni, soprattutto ai Mondiali di Budapest, nell’ultima stagione non ottimale che però mi ha insegnato molto. La staffetta va un po’ a snaturare la marcia, che per me è 20 e 50 chilometri. Per l’Italia il format è dalla nostra parte, perché con Antonella Palmisano siamo una squadra difficile da battere, e lo proveremo da domani“, aggiunge il 31enne barese.

Grande attesa anche per Palmisano, tarantina di Mottola: “Per la prima volta dopo molti anni riesco a gareggiare nella mia regione. Per me sarà bellissimo tornare a raccogliere il calore di casa e aspettiamo tanti tifosi. Ci stiamo adattando al nuovo format della staffetta. La novità può anche piacere, lo scopriremo qui. Faremo una serie di test, già iniziati nel raduno di dicembre, e vedremo quello che succederà alle Olimpiadi. L’appetito vien mangiando… e allora si può puntare al bis. Con Massimo Stano siamo la coppia da battere? Sì, siamo due campioni olimpici e vogliamo farci valere, è giusto che ci temano ed è quello che vogliamo dimostrare a Parigi“.

Le altre coppie principali impegnate nelle quattro frazioni alternate uomo-donna (11,195 km la prima, 10 km la seconda, 11 km la terza, 10 km la quarta) saranno formate da Francesco Fortunato e Valentina Trapletti, Andrea Cosi e Alexandrina Mihai, Riccardo Orsoni e Federica Curiazzi, Andrea Agrusti e Sara Vitiello.

Foto: Fidal