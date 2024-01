Arnaldi-Walton, Australian Open 2024: programma, orario, tv, streaming

Matteo Arnaldi farà il proprio esordio negli Australian Open 2024 domenica 14 gennaio. Il ligure sarà sul campo della Kia Arena a Melbourne dalle 11.00 locali, le 01.00 italiane. Servirà quindi regolare la sveglia per seguire in diretta il tennista italiano, che affronterà al primo turno la wild card australiana, Adam Walton.

Sulla carta un match alla portata di Matteo, che desidera superare questo round per poi eventualmente affrontare il padrone di casa, Alex de Minaur, in un confronto molto accattivante per due stili di gioco abbastanza simili tra loro. Arnaldi cercherà di mettere in campo la sua grande attitudine e la propria mentalità per piegare le mire del padrone di casa.

L’avvicinamento allo Slam non è stato scintillante e la sconfitta amara di Adelaide, contro il cileno Nicolas Jarry, si spera dia ancora più stimoli al nostro portacolori. Vedremo poi quali saranno le condizioni ambientali, tenuto conto del fatto che Arnaldi potrebbe affrontare un contesto con temperature molto elevate.

La sfida tra Matteo Arnaldi e Adam Walton, primo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ARNALDI-WALTON AUSTRALIAN OPEN 2024

Domenica 14 gennaio

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Arnaldi ITA vs (WC) A. Walton AUS

(WC) A. Cornet FRA vs M. Timofeeva [Q]

(13) L. Samsonova RUS vs A. Anisimova USA

D. Galan COL vs (WC) J. Kubler AUS

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

ARNALDI-WALTON AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...