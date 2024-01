A che ora Maccabi-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2024: programma preciso, canale tv, streaming

Primo impegno settimanale in Eurolega per la Virtus Bologna. Oggi mercoledì 10 gennaio alle ore 21:00 la Stark Arena di Belgrado (Serbia) – campo neutro per le note vicende extra-sportive – sarà teatro della sfida tra le V-nere e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv per la ventesima giornata della regular season 2023-2024.

I bolognesi cercano di allungare la striscia positiva calando il poker, con gli uomini di coach Luca Banchi reduci da tre vittorie consecutive che gli consentono di mantenere la seconda posizione con 14-9 di record dietro solo alla capolista Real Madrid. Tornike Shengelia e Marco Belinelli proveranno a guidare i compagni ancora una volta, contro una squadra ostica che non molla mai.

Il Maccabi Tel Aviv vuole continuare a rimanere nella parte nobile della classifica, con i gialloblu attualmente al settimo posto con 11-8 di score dopo diciannove turni fin qui disputati. Fari puntati sul duo composto da Lorenzo Brown e da Wade Baldwin IV, con Bonzie Colson pronto ad arpionare rimbalzi per distribuire palloni dal perimetro.

Palla a due che verrà alzata all’Aleksander Nikolic Hall di Belgrado (Serbia) alle ore 21:00, con l’impianto della Capitale serba che ospita il Maccabi nelle sfide ‘interne’ di Eurolega. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questo grande match!

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Mercoledì 10 gennaio

Ore 21:00 Maccabi Tel Aviv-Virtus Segafredo Bologna* – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

*Partita disputata su campo neutro

PROGRAMMA MACCABI TEL AVIV-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...