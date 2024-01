A che ora gioca l’Italia il quarto con l’Ungheria agli Europei di pallanuoto femminile: data, programma, tv

Martedì 9 gennaio (ore 20.30 salvo modifiche di palinsesto) la Nazionale italiana di pallanuoto femminile affronterà nei quarti di finale la vincente del playoff tra l’Ungheria e la Repubblica Ceca, che giocheranno domani (ore 20.30). Salvo sorprese, saranno le magiare le prossime avversarie della selezione del Bel Paese e la sfida in questione si prospetta particolarmente impegnativa.

Le azzurre sono state sconfitte quest’oggi dalla Spagna per 14-8 nel match che metteva in palio il primato del Gruppo B. In caso di vittoria, le ragazze di Carlo Silipo si sarebbero garantite un quarto “più agevole” nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La rassegna continentale, infatti, mette in palio anche un pass per la competizione a Cinque Cerchi.

Considerando che i Paesi Bassi e le iberiche sono già qualificate ai Giochi, in quanto finaliste agli ultimi Mondiali di Fukuoka (Giappone), sarà fondamentale terminare il torneo davanti all’Ungheria e alla Grecia, che nei fatti sono le formazioni più accreditate per contendere il biglietto per l’impegno olimpico dell’estate 2024. Questo fa capire quali siano le difficoltà delle nostre portacolori.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE

Quarto di finale – Eindhoven, Paesi Bassi

Ore 20.30 Italia vs Ungheria o Repubblica Ceca

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Andrea Masini/DBM

