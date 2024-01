A che ora Fenerbahce-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2024: programma, tv, streaming

La Virtus Bologna vola in Turchia per affrontare oggi giovedì 25 gennaio – con inizio del match alle 18:45 ora italiana – il Fenerbahce Istanbul nella ventitreesima giornata della regular season 2023-2024 di Eurolega.

Le V-nere vogliono concedere il bis dopo il successo in rimonta della settimana scorsa contro l’ASVEL Villeurbanne, che gli ha consentito di mantenere il secondo posto in condivisione con il Barcellona prossimo avversario dei bianconeri con 15-7 di record. Marco Belinelli e Tornike Shengelia sono pronti a dare battaglia, insieme ad Isaia Cordinier e al duo Hackett-Pajola in cabina di regia.

Situazione diversa per il Fenerbahce Istanbul, con i turchi reduci dal pesante ko contro lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri dell’ultima uscita (98-75). Per la squadra di coach Jasikevicius uno score di 13-9 finora, che li colloca al quinto posto in piena zona playoff. Fari puntati sul ‘folletto’ Scottie Wilbekin e sull’ala Nigel Hayes-Davis, con Nick Calathes nel ruolo di playmaker per ispirare i compagni in fase d’attacco.

Palla a due che verrà alzata alla Ülker Sports and Events Hall di Istanbul (Turchia) alle 18:45 ora italiana. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta LIVE testuale, con aggiornamenti costanti di questa grande sfida di Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Giovedì 25 gennaio

Ore 18:45 Fenerbahce Beko Istanbul-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA FENERBAHCE ISTANBUL-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo