Rugby, Viadana e Valorugby vittoriose negli anticipi del nono turno della Serie A élite

Si sono disputati due anticipi per la nona ed ultima giornata del girone d’andata della Serie A élite maschile 2023-2024 di rugby: il Valorugby Emilia supera i Sitav Lyons per 36-28, con entrambe le formazioni che incamerano il bonus offensivo, mentre il Rugby Viadana 1970 regola l’HBS Colorno per 29-18, in un match che non vede l’assegnazione di punti di bonus.

Il derby del Po premia il Rugby Viadana, che almeno per due giorni resterà in vetta alla classifica in solitaria in attesa del derby d’Italia tra Petrarca Rugby e Femi-CZ Rovigo, in programma domenica 24. Il derby emiliano, invece, premia i Diavoli del Valorugby, che puntellano il sesto posto, portandosi a ridosso della zona play-off. Domani è in programma Mogliano Veneto-Rangers Vicenza, turno di riposo per le Fiamme Oro.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A ELITE MASCHILE RUGBY

Nona giornata

22.12.2023

Valorugby Emilia v Sitav Lyons 36-28 (5-1)

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 29-18 (4-0)

23.12.2023

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Vicenza

24.12.23

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo

Riposa: Fiamme Oro Rugby

Classifica

Rugby Viadana 1970 28; Petrarca Rugby* 25; HBS Colorno 24; Femi-CZ Rovigo* 23; Fiamme Oro Rugby 22; Valorugby Emilia 21; Sitav Lyons 15; Mogliano Veneto Rugby* 12; Rangers Vicenza* 2. * = una partita in meno.

Foto LM-LPS/Luigi Mariani

