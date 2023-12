WTA Limoges 2023, Elisabetta Cocciaretto supera in rimonta Amandine Hesse

Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 1 degli Open BLS de Limoges, ha vinto all’esordio nel torneo di categoria WTA 125 in corso a Limoges, in Francia, sul veloce indoor: l’azzurra, in tabellone con una wild card, ha battuto la padrona di casa transalpina Amandine Hesse, anch’ella in campo grazie ad un invito, con lo score di 1-6 6-2 6-3 in due ore di gioco. Al secondo turno per l’italiana ci sarà la lettone Darja Semenistaja.

Nel primo set l’azzurra parte male e cede la battuta sia nel secondo game, ai vantaggi, che nel quarto, a trenta: Hesse vola così sul 4-0. Cocciaretto recupera subito uno dei due break di ritardo togliendo a zero la battuta all’avversaria, ma la transalpina dapprima va sul 5-1 strappando il servizio a trenta all’azzurra, e poi, dopo aver annullato tre palle break, chiude la prima frazione sul 6-1 dopo 33 minuti.

La musica cambia nella seconda frazione, quando Cocciaretto, con un parziale di 12 punti a 3 in avvio, vola sul 3-0 non pesante con break a quindici nel secondo game. L’azzurra conferma lo strappo nel quinto game e poi scappa sul 5-1 togliendo nuovamente il servizio a quindici alla francese. Cocciaretto sciupa due set point e cede la battuta nel settimo game, ma poi ai vantaggi dell’ottavo gioco ottiene un altro break e chiude sul 6-2 dopo 38 minuti.

Nella partita decisiva l’azzurra scappa subito sul 2-0 grazie ad un break a quindici, ma poi Hesse per due volte strappa la battuta all’italiana, sempre a quindici, e va a condurre sul 3-2. Cocciaretto, alla quinta occasione, trova il break nel sesto game, poi nel settimo tiene il servizio a quindici. Nell’ottavo game l’azzurra, ancora ai vantaggi, strappa nuovamente la battuta alla francese, andando poi a chiudere col servizio a disposizione sul 6-3 dopo 49′.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 87 punti contro i 74 della francese, convertendo 7 delle 15 palle break avute e cancellandone 3 delle 9 concesse. Cocciaretto mette in campo il 51% di prime, contro il 44% di Hesse, ottenendo il punto nel 63% dei casi, contro il 56% della transalpina, mentre con la seconda l’azzurra si attesta al 42%, contro il 37% dell’avversaria.

Foto: LaPresse