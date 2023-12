Jannik Sinner vince l’ATP Fans’ Favourite Award! Il tennista più votato al mondo dal pubblico

Jannik Sinner ha vinto il premio “Fans’ Favourite” nell’ambito degli ATP Awards, i riconoscimenti assegnati ufficialmente dalla massima associazione per tennisti professionisti. Il fuoriclasse italiano è risultato il più votato dagli appassionati di tutto il mondo attraverso i canali ufficiali dell’ATP. Il riconoscimento ribadisce a pieno titolo l’enorme popolarità di cui gode l’altoatesino e la nuova dimensione in cui è entrato a livello internazionale nel corso dell’ultima annata agonistica.

Il 22enne succede nell’albo d’oro a due mostri sacri come lo svizzero Roger Federer, che ha vinto ininterrottamente dal 2003 al 2021 (19 affermazioni consecutive), e lo spagnolo Rafael Nadal (impostosi dodici mesi fa). Il premio venne istituito nel 2000 con il sigillo del brasiliano Gustavo Kuerten, nei due anni successivi fece festa il russo Marat Safin. Il nostro portacolori aveva già vinto il premio come “Newcomer of the Year” (esordiente dell’anno) nel 2019.

La stagione di Jannik Sinner è stata encomiabile, diventando il numero quattro al mondo. L’azzurro è stato assoluto protagonista nel trionfo dell’Italia in Coppa Davis (con tanto di tre match-point annullati a Novak Djokovic), ha disputato la finale alle ATP Finals e la semifinale a Wimbledon, ha vinto il Masters 1000 di Toronto e i tornei ATP 500 di Vienna e Pechino.

Foto: LiveMedia/Andrea Rosito