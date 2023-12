Atletica, Samuele Ceccarelli torna in gara: distanza spuria alle Merry Sprintmas prima di Natale

Samuele Ceccarelli rompe gli indugi e farà il proprio debutto stagionale già sabato 16 dicembre. Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor ha scelto Parma per la sua prima uscita della nuova uscita agonistica: siamo a fine 2023, ma le gare prenatalizie sono a tutti gli effetti un antipasto di quello che accadrà nel nuovo anno solare. Il toscano ha scelto il meeting regionale Merry Sprintmas, con un impegno sui 50 metri al coperto: primo turno alle ore 16.35 e finale alle ore 18.10.

Il poliziotto lancerà la propria stagione invernale nello stesso impianto in cui un anno fa, quando non era ancora in auge e stava cercando di farsi spazio sul grande palcoscenico internazionale, corse in 5.81 (record italiano under 23 sulla distanza). In terra emiliana scaldò i motori in vista dell’apoteosi agli Assoluti e agli Europei, quando sconfisse il Campione Olimpico Marcell Jacobs.

Samuele Ceccarelli inizierà così da questo appuntamento la propria cavalcata verso i Mondiali Indooor (1-3 marzo a Glasgow), passando da Dortmund (20 gennaio) e Ostrava (30 gennaio) prima della rassegna iridata.

Foto: Colombo/FIDAL