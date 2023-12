WTA Angers 2023, Elisabetta Cocciaretto esce nei quarti di finale contro Chloe Paquet

Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 1 degli Open Angers Arena Loire, esce nei quarti di finale torneo di categoria WTA 125 in corso ad Angers, in Francia, sul veloce indoor: l’azzurra è stata sconfitta dalla padrona di casa transalpina Chloe Paquet, vittoriosa con lo score di 7-5 6-3 in un’ora e 35 minuti.

Nel primo set l’azzurra inizia bene e, dopo aver annullato due break point in apertura, nel secondo game strappa la battuta a quindici all’avversaria, volando poi sul 3-0. Cocciaretto si porta sul 4-1, ma poi la transalpina piazza un break di 12 punti a 3, recuperando il break di ritardo e portandosi sul 4-4. La tennista italiana tiene la battuta nel nono gioco, ma poi la francese piazza un altro parziale di 12 punti a 2, andando così a chiudere sul 7-5 in 49′.

Nella seconda partita i game consecutivi vinti dalla francese diventano 6, dato che Cocciaretto cede il servizio sia in apertura che nel terzo gioco. L’azzurra recupera subito uno dei due break di ritardo, ma poi deve annullare un break point sia nel quinto che nel settimo gioco. La transalpina, però, nel nono game strappa di nuovo la battuta all’azzurra a quindici e chiude sul 6-3 dopo 46 minuti di gioco.

Le statistiche premiano la francese, che vince 74 punti contro i 54 dell’azzurra, convertendo 5 delle 9 palle break avute e cancellandone 1 sola delle 3 concesse all’italiana. Cocciaretto, mettendo in campo il 64% di prime, ottiene il punto nel 53% dei casi sulla prima e nel 42% sulla seconda, facendo sempre peggio di Paquet.

Foto: LaPresse