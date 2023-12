Badminton, la Spagna batte l’Italia 5-0 e si qualifica agli Europei a squadre femminili 2024

La Spagna batte per 5-0 l’Italia a Madrid nella terza ed ultima giornata del Girone 1 delle qualificazioni agli Europei a squadre femminili 2024 di badminton: le iberiche chiudono a punteggio pieno il raggruppamento e sono la prima Nazione a raggiungere la Polonia (Paese ospitante) e la Danimarca (detentrice del titolo), alla fase finale della manifestazione, in programma a Łódź, in Polonia, dal 14 al 18 febbraio.

Non c’è storia nel confronto odierno: nei tre singolari in programma Carolina Marin supera Judith Mair per 21-8 21-5, poi Clara Azurmendi liquida Gianna Stiglich per 21-7 21-11, infine Ania Setien regola Emma Piccinin per 21-9 21-12.

A punteggio ormai acquisito i due doppi, ininfluenti, vedono i successi di Paula Lopez e Lucia Rodriguez contro Martina Corsini e Judith Mair per 21-14 21-13, e di Clara Azurmendi e Nikol Carulla contro Emma Piccinin e Gianna Stiglich per 21-17 13-21 21-12, nell’unica sfida in cui l’Italia porta a casa un game.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI A SQUADRE FEMMINILI

Spagna-Italia 5-0

Carolina Marin-Judith Mair 21-8 21-5

Clara Azurmendi-Gianna Stiglich 21-7 21-11

Ania Setien-Emma Piccinin 21-9 21-12

Paula Lopez/Lucia Rodriguez-Martina Corsini/Judith Mair 21-14 21-13

Clara Azurmendi/Nikol Carulla-Emma Piccinin/Gianna Stiglich 21-17 13-21 21-12

Classifica finale

1 Spagna 3

2 Svezia 2

3 Italia 1

4 Lussemburgo 0

Spagna qualificata agli Europei a squadre femminili 2024

Foto: LiveMedia/Irina R Hipolito/DPPI