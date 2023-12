Tennistavolo, Coppa del Mondo a squadre miste 2023: Cina e Corea del Sud in testa alla classifica a due incontri dalla fine

Arriva alla stretta finale la Coppa del Mondo a squadre miste 2023 in corso a Chengdu (Cina). Dopo la prima fase con gironi a quattro squadre, sono otto le Nazionali che si sono qualificate al round robin conclusivo: si tratta di Cina, Corea del Sud, Giappone, Francia, Svezia, Germania, Slovacchia e Cina Taipei.

In testa si trova la Cina che è a punteggio pieno con 10 punti raccolti in 5 partite con 5 vittorie. Oggi è arrivata la vittoria netta sulla Germania per un totale di 8 set a 1 firmata da Sun Wang, Manyu Wang e Long Ma. 8-1 anche le vittorie sulla Francia, su Taipei e sulla Slovacchia.

Adesso per la Cina ci saranno due scontri diretti: domani contro il Giappone che è terzo a 9 punti con 36 set vinti e 17 persi, mentre appaiata alla Cina c’è la Corea del Sud. Fra queste due Nazionali ci sarà l’incontro domenica. Corea che ha battuto oggi proprio il Giappone per 8-4 grazie ai successi di Lee Jeon, Woojin Jang e Lim Jang. Difficilmente potranno rientrare Francia, Germania e Svezia per le prime posizioni: tutte e tre sono a sette punti, attardate rispetto al trio in testa.

Foto: Lapresse