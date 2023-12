Tennis, Chris Evert ha di nuovo il cancro: “Operata, trovato a uno stadio iniziale”

Chris Evert ricomincia la sua battaglia contro il tumore alle ovaie presentatosi a gennaio 2022. La campionessa statunitense, vincitrice di 18 tornei dello Slam tra il 1974 ed il 1986, ha annunciato ad USA Espn, rete di cui è opinionista, di essersi nuovamente operata la scorsa settimana.

“Mi sento fortunata che è stato trovato ad uno stadio iniziale – afferma Chris Evert – Mi sono sottoposta a chirurgia robotica la scorsa settimana, basata su una PET CT Scan. I dottori hanno trovato cellule cancerose nella stessa regione pelvica dell’ultima volta, le cellule sono state rimosse ed inizierò un ciclo di chemioterapia“.

Proprio per questo, l’ex giocatrice non farà parte del team di ESPN per seguire gli Australian Open, ma si dimostra ottimista per il futuro: “Mi farò trovare pronta per gli altri Slam della stagione. Tutti devono essere consapevoli della propria storia familiare e di controllare sé stessi. Trovare il male agli stadi iniziali può salvare delle vite“.

Ad inizio 2023 Evert aveva annunciato di essere guarita dalla prima ondata e che aveva il 90% di possibilità di non avere recidive. Cosa poi accaduta negli scorsi giorni. Inizia nuovamente la sua partita più importante, quella per la vita.

