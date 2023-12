Wout van Aert torna dopo due mesi e vince il ciclocross di Essen

Wout van Aert ha vinto il ciclocross di Essen, tappa dell’Exact Cross che è andata in scena nell’omonima località belga. L’alfiere della Jumbo Visma si è imposto di forza contro una concorrenza non di primissimo piano, considerando che molti big sono in Val di Sole per la tappa di Coppa del Mondo che si disputerà domani sulla neve. Il fuoriclasse belga ha fatto il proprio ritorno in gara dopo un paio di mesi di assenza (la sua ultima apparizione risaliva al Mondiale Gravel) e ha così incominciato il proprio programma stagionale in questa specialità, che fungerà come avvicinamento ai grandi appuntamenti su strada del 2024.

Il 29enne, tre volte Campione del Mondo di ciclocross (2016, 2017, 2018), è reduce da un’annata agonistica priva di grandi risultati su strada, visto che ha vinto soltanto cinque eventi (Coppa Bernocchi, classifica generale del Tour of Britain con una tappa, campionati nazionali a cronometro e la E3 Saxo Classic). Dal fango di Essen si riparte per sognare grandi traguardi, con particolare attenzione alle Classiche Monumento e alle singole frazioni dei Grandi Giri.

Wout van Aert, che non vinceva nel ciclocross dal Flandriencross dello scorso 28 gennaio, ha intensificato il proprio ritmo dopo un paio di giri sui sette in programma e ha progressivamente distaccato tutti gli avversari, tagliando il traguardo a braccia alzate con oltre un minuto di vantaggio nei confronti dei connazionali Jens Adams e Thijs Aerts.

