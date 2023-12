We Run Rome 2023 oggi atletica: orari, programma, tv, streaming

Oggi domenica 31 dicembre va in scena la We Run Rome 2023, ormai tradizionale evento podistico di San Silvestro giunto alla sua dodicesima edziione. Uomini e donne si cimenteranno sui dieci chilometri lungo le strade di Roma, affiancando le grandi bellezze della Capitale: Terme di Caracalla, Circo Massimo, passando poi per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, prima di arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

Sofiia Yaremchuk è la grande favorita della gara femminile, al ritorno in gara dopo aver siglato il record italiano di maratona lo scorso 3 dicembre (2h23:16 a Valencia). Tra gli uomini, invece, Daniele Meucci andrà a caccia del poker dopo i sigilli del 2013, 2018, 2022. Gli altri atleti di riferimento saranno Yassin Bouih, Daniele D’Onofrio, Ahmed Ouhda, Alessandro Giacobazzi, Federica Sugamiele. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della We Rune Rome 2023. L’evento non prevede copertura televisiva e streaming.

CALENDARIO WE RUN ROME OGGI

Domenica 31 dicembre

Ore 14.00 We Run Rome, gara maschile e femminile (sui 10 km)

PROGRAMMA WE RUN ROME: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Atletica su OA Sport...