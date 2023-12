Trevisan-Rodionova, WTA Brisbane 2024: programma, orario, tv, streaming

Anche per Martina Trevisan è pronto a ripartire il percorso stagionale. Brisbane ne segna il debutto, e contro un’avversaria notoriamente complicata da affrontare, Arina Rodionova. L’australiana, del resto, è nota per ricorrere a un numero interessante di mezzi per dar fastidio alle avversarie.

Un solo precedente tra le due, quello delle qualificazioni di Dubai 2021 con successo dell’italiana. L’aussie, mai entrata tra le prime 100 in carriera, ha comunque avuto modo di giocare tutti e quattro gli Slam; se la ricordano bene Camila Giorgi e Sara Errani, l’una per averci perso e l’altra vinto agli US Open 2014, al primo e al secondo turno. In attesa c’è Sofia Kenin, con l’americana a rappresentare uno dei grandi punti di domanda in chiave WTA del 2024.

Il match di primo turno del WTA 500 di Brisbane tra Martina Trevisan e Arina Rodionova si giocherà questa notte come secondo sulla Pat Rafter Arena dalle ore 2:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport, che dividerà la programmazione tra i canali Uno (201) e Tennis (203).

CALENDARIO TREVISAN-RODIONOVA, WTA BRISBANE 2024

Domenica 31 dicembre

Pat Rafter Arena

Ore 2:00 Trevisan (ITA)-Ar. Rodionova (AUS) [WC] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA TREVISAN-RODIONOVA, WTA BRISBANE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

