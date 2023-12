Chi affronterà Camila Giorgi al 2° turno a Brisbane: scoglio duro, ma precedenti in parità

Inizia bene la stagione per Camila Giorgi. Pur soffrendo l’azzurra è riuscita a superare il primo turno nel torneo che apre la nuova annata, il WTA di Brisbane: in Australia la tennista tricolore ha battuto la statunitense Peyton Stearns (n.49 WTA) con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 in 2 ore e 41 minuti di partita conquistando l’accesso al secondo turno.

Subito una sfida ostica per la marchigiana nella prossima partita: se la vedrà infatti con la lettone Jelena Ostapenko, vincitrice del Roland Garros nel 2017.

I precedenti dicono però due a due nelle quattro sfide che ci sono state tra l’azzurra e l’atleta baltica. Addirittura tre le sfide su erba: Ostapenko ha superato Giorgi nel 2017 a Wimbledon e nel 2022 a Eastburne, con la rivincita proprio ad Eastburn di Giorgi nel 2023. L’azzurra si era imposta anche nel lontano 2016 in quel di Katowice in due set.

Non esistono precedenti però sulla superficie di Brisbane, cioè il cemento all’aperto.

Foto: Lapresse

