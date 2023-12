Volley, una straripante Verona domina Taranto nell’anticipo della dodicesima giornata di Superlega

Andato in archivio il primo e unico anticipo della prima giornata di ritorno della Superlega 2023-2024 di volley maschile, la dodicesima partita disputata dalle due squadre. Verona incamera la quarta vittoria consecutiva, ingranando finalmente la giusta marcia dopo una prima parte di campionato assai difficile, battendo una combattiva Taranto per 3-1 (26-24 25-12 20-25 25-15). I veneti salgono così a 17 punti in classifica agganciando momentaneamente Modena al sesto posto.

Partono forte gli ospiti salendo sul 3-0, Verona ci mette un attimo di più ad entrare nel match ma con il turno dai nove metri di Luca Spirito i veneti impattano subito sull’8-8. Taranto non demorde e con l’attacco senza muro di Russell Kyle si porta 14-10; davanti a un rumorosissimo AGSM Forum i padroni di casa rintuzzano un’altra volta la fuga ospite tornando a -1 grazie al giro in battuta di capitan Rok Mozic. Un primo set altamente spettacolare è poi proseguito con una furibonda lotta punto a punto, risoltasi in volata 26-24 in favore di Verona con il muro micidiale di Lorenzo Cortesia.

Sulle ali dell’entusiasmo della vittoria nel primo set Rana Verona allunga anche ad inizio secondo parziale, con Donovan Dzavoronok che imita Matey Kaziyski inanellando nove battute consecutive per portare i suoi sul 10-3. Secondo set che è completamente indirizzato, i padroni di casa si esaltano a muro, lo schiacciatore ceco continua a giocare un parziale dominante dai nove metri e una Verona decisamente convincente si porta sul 2-0 (25-12). Arriva immediata la reazione di Taranto dopo il set perso per manifesta inferiorità, con gli ospiti che mettono subito le cose in chiaro nel terzo parziale andando avanti anche di sette punti (16-9); si sveglia tardi Verona tornando a -2 sul 20-22 ma Filippo Lanza e compagni piazzano l’allungo decisivo con tre punti consecutivi per chiudere il set 25-20 e dimezzare lo svantaggio.

Dopo il rilassamento non programmato Verona torna in campo concentrata, aiutata anche da un palazzetto che ricomincia a far rumore. La banda di Radostin Stoychev riprende a fare la differenza al servizio e al muro, con l’ingresso in campo del Leandro Mosca che con la sua poderosa stampata porta i padroni di casa sul 14-5. C’è spazio e gloria anche per Noumory Keita, che entra e piazza subito il punto del 16-9. A questo punto è una passerella per Mozic e compagni che chiudono i conti 25-15 con l’ennesima stampata della serata.

MVP della partita è naturalmente Dzavoronok, infermabile in battuta. Verona questa sera è stata letteralmente ingiocabile a muro e pericolosissima dai nove metri; con Keita al meglio la squadra veneta può diventare la rivelazione della seconda parte di stagione e uno scoglio durissimo per tutte le squadre della nostra Superlega.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini

