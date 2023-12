Basket, ufficiale l’approdo di Rihards Lomazs alla Virtus Bologna. Rinforzo utile per l’Eurolega

Salutato definitivamente Jaleen Smith, sbarcato a Belgrado sponda Partizan dopo aver perso progressivamente minuti nelle rotazioni di coach Luca Banchi, la Virtus Segafredo Bologna è corsa immediatamente ai ripari trovando un accordo fino al 30 giugno 2024 con Rihards Lomazs, guardia lettone di 187 centimetri classe 1996.

Dopo essere cresciuto cestisticamente in Lettonia e aver giocato nel suo Paese d’origine fino al 2019, Lomazs ha assaggiato subito l’Eurolega, disputando due stagioni consecutive all’Asvel Lyon-Villeurbanne. Poi il passaggio prima a Zaragoza, in Spagna, poi a Oldenburg in Germania. Ha iniziato questa stagione in Turchia, al Merkezefendi, con 15.7 punti di media.

Pedina importante della Nazionale lettone guidata dal CT Banchi, ha dovuto saltare gli ultimi Mondiali asiatici a causa di un infortunio dopo aver contribuito in maniera determinante alla storica qualificazione per la rassegna iridata con diverse prestazioni offensive di alto profilo, tra cui la partita con la Serbia di Milos Teodosic in cui ha messo a segno 33 punti con 6/10 da tre.

Credit: Ciamillo

