Volley, Trento comanda in Superlega. Perugia risponde coi muri di Russo, Milano travolge Modena

La Superlega non conosce soste durante le festività natalizie e oggi è scesa in campo per la tredicesima giornata, la prima del girone di ritorno per il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento si è confermata saldamente al comando della classifica generale, sconfiggendo Cisterna per 3-0 e infilando la decima vittoria stagionale. I Campioni d’Italia conservando tre punti di vantaggio su Perugia, che ha battuto Catania per 3-0 ed è tornata al successo dopo due stop consecutivi.

Trento è stata presa per mano dallo scatenato schiacciatore Alessandro Michieletto (17 punti), affiancato di banda da Daniele Lavia (11 punti) e supportato dal tonico opposto Kamil Rychlicki (13 punti ace). Ai laziali, penultimi in graduatoria e incappati nel quarto ko nelle ultime cinque uscite, non è bastato Theo Faure (20 punti e 6 ace per il miglior marcatore del torneo).

Perugia si è imposta in trasferta grazie all’eccellente verve dei martelli Kamil Semeniuk (12 punti) e Oleh Plotnytskyi (14), ma anche alla qualità del centrale Roberto Russo (12 punti, 6 muri) sotto la regia di Simone Giannelli. Da annotare anche i 9 punti del bomber Jesus Herrera, mentre dall’altra parte della rete si sono distinti Paul Buchegger (13) e Jacopo Massari (12).

Milano ha firmato una nuova impresa: dopo aver espugnato la tana di Perugia, la compagine meneghina ha surclassato Modena con un perentorio 3-0 di fronte al pubblico del Mediolanum Forum. Show straripante dei ragazzi di coach Roberto Piazza, che hanno infilato il terzo successo consecutivo e si sono così issati al quinto posto in classifica generale. I Canarini hanno perso il secondo incontro consecutivo con il massimo scarto e sono scivolati in settima piazza. Prova di spessore da parte di Yuki Ishikawa (16 punti, 5 ace), Ferre Reggers (12) e Matey Kaziyski (8), mentre agli emiliani non sono bastati Maksim Sapozhkov (14), Uladzislau Davyskiba (11) e Osmany Juantorena (10).

Piacenza si è fatta sorprendere da Padova nel primo set, ma poi i Lupi hanno accelerato e si sono imposti per 3-1 in casa della formazione veneta. La formazione emiliana piazza l’ottavo successo in campionato e si conferma in terza posizione a un punto di distacco da Perugia, mentre i padroni di casa sono incappati nel quinto scivolone nelle ultime sei uscite e sono ormai lontani sette punti dall’ottava piazza che garantisce l’accesso ai playoff. Yuri Romanò, Francesco Recine e Ricardo Lucarelli si sono distinti contro il sestetto guidato da un pimpante Davide Gardini.

Civitanova ha espugnato Monza in rimonta per 3-1 ed è salita al quarto posto, a un punto di vantaggio su Milano. Prova straripante da parte di Aleksandar Nikolov (23 punti) e Marlon Yant (20), in doppia cifra anche l’opposto Adis Lagumdzija (15). Ai padroni di casa non sono bastati Stephen Maar (22) e Arthur Szwarc (17).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Farmitalia Catania vs Sir Susa Vim Perugia 0-3 (20-25; 24-26; 19-25)

Allianz Milano vs Valsa Group Modena 3-0 (27-25; 25-17; 25-18)

Mint Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova 1-3 (27-25; 21-25; 22-25; 23-25)

Pallavolo Padova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (26-24; 21-25; 19-25; 18-25)

Itas Trentino vs Cisterna Volley 3-0 (25-19; 25-20; 25-20)

CLASSIFICA SUPERLEGA

Trento 31 punti, Perugia 28, Piacenza 27, Civitanova 22, Milano 21, Monza 20, Modena 17, Verona 17, Padova 10, Cisterna 10, Taranto 9, Catania 4.

