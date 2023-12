Volley, Piacenza vince in Champions League: Romanò e Lucarelli stendono Berlino, qualificazione riaperta

Il Piacenza ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys per 3-1 (25-23; 25-22; 22-25; 25-19) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Lupi si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaBanca, riuscendo ad avere la meglio in uno scontro diretto fondamentale in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

I ragazzi di coach Andrea Anastasi si sono infatti issati al comando provvisorio della Pool C con 2 successi (6 punti), davanti all’Halkbank Ankara (2 vittorie, 5 punti) che domani sera incrocerà il Benfica. I tedeschi restano invece fermi a quota 1 vittoria (4 punti), mentre i portoghesi sono al palo. Ricordiamo che la prima classificata accede direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda dovrà passare dai playoff.

Gli emiliani hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco nel primo set, riuscendo anche a toccare il +4 (19-15 e 21-17), ma i tedeschi hanno recuperato fino al 24-23 prima della stoccata dei padroni di casa. I biancorossi hanno tenuto un break di vantaggio nel secondo parziale (tranne un frangente sul 13-13 in favore dei teutonici), riuscendo poi nel finale a tramortire il tentativo di rincorsa degli avversari.

Il Berlino cerca di reagire e prova a mettere la testa avanti nel terzo set, ma i Lupi controbattono e si portano sul 13-11. Non riesce però l’allungo (17-16 e 20-20), poi gli ospiti mettono a segno tre punti consecutivi nella fase calda e prolungano la contesa. Piacenza parte con incisività nel quarto parziale e conserva un break (12-10), poi allunga sul 15-11 e questa volta è la fiammata risolutrice che porta al successo.

L’opposto Yuri Romanò è ormai tornato dopo l’infortunio di metà autunno e ha messo a segno 17 punti (2 muri, 50% in attacco), affiancato in attacco dagli schiacciatori Ricardo Lucarelli (15 punti, 56%) e Francesco Recine (8). Prova di enorme sostanza anche da parte dei centrali Robertlandy Simon (12 punti, 6 muri) ed Edoardo Caneschi (9 punti, 2 muri) sotto la regia di Antoine Brizard (5), buon lavoro del libero Leonardo Scanferla (59% di ricezione positiva). Al Berlin Recycling Volleys non sono bastati Timo Tammemaa (11 punti), Marek Sotola (17) e Timothée Carle (9).

Foto: Photo LiveMedia/Giuseppe Leva