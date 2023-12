Volley, Piacenza a caccia del tris di vittorie nella sfida casalinga di Champions con il Benfica

Una vittoria per avvicinare la qualificazione ai quarti di finale in Champions League. E’ questo che chiede la Gas Sales Bluenergy Piacenza alla sfida della quarta giornata tra le mura amiche contro i portoghesi del Benfica. E’ una partita che vede nettamente favoriti gli emiliani ma che nasconde qualche incognita, visto che la formazione portoghese punta tanto sull’esperienza dei suoi giocatori ed è sempre in grado di fare qualche colpaccio in giro per l’Europa.

La formazione di Andrea Anastasi arriva dalla rocambolesca sconfitta al tie break nella sfida casalinga contro la Lube Civitanova. Gli emiliano hanno dimostrato carattere e determinazione rientrando in partita dopo essere stati sotto 0-2 ma nel tie break, invece, non sono stati in grado di mantenere un vantaggio considerevole ed hanno subito la rimonta della formazione marchigiana. Una sconfitta che però non ha tolto il terzo posto ai piacentini che potranno confermare questa posizione nel prossimo incontro di campionato e dunque prendersi un vantaggio importante per i quarti di finale di Coppa Italia.

In Champions finora Piacenza ha iniziato col piede sbagliato perdendo 3-1 in casa contro l’Halkbank ma poi ha conquistato una doppia vittoria importante in chiave qualificazione ai quarti sul campo del Benfica (3-1) ed ha sconfitto in casa 3-1 Berlino. Tre sconfitte finora, invece, per i portoghesi del Benfica che ormai giocano solo per la gloria: oltre all’1-3 casalingo con Piacenza la squadra di Lisbona ha perso 3-0 sia a Berlino che ad Ankara contro l’Halkbank.

Il Benfica è la squadra campione di Portogallo, espressione della Polisportiva più importante di Lisbona. Quella portoghese è una squadra a cui non difetta certo l’esperienza visto che gran parte dei suoi giocatori hanno superato i 30 anni e qualcuno anche i 40 ma soprattutto è un complesso che si conosce benissimo visto che gran parte dei componenti della rosa gioca assieme da tanti anni. L’alzatore dei lusitani è Thiago Violas, 34 anni, alzatore del Benfica dal 2016/17, quando arrivò per sostituire il brasiliano Ricardo Perini, trasferitosi a Ravenna, l’opposto è il 40enne Hugo Gaspar, un’esperienza anche in Italia nel 2004/2005 con la maglia di Treviso, e poi tanto Portogallo con gli ultimi 12 anni al Benfica.

In banda giocano due brasiliani: Pablo Nathan Ventura, alla terza stagione a Lisbona dopo l’esperienza a Tours in Francia e Andrè Ryuma, 33 anni, da quattro stagioni al Benfica dopo una prima parte di carriera tutta in Brasile. Al centro i titolari sono il canadese Pearson Eschenko, arrivato quest’anno dalla Germania (Luneburg) e il brasiliano Lucas Franca Santos, 209 cm, alla terza stagione al Benfica dopo una carriera in patria ma attenzione anche agli ingressi dell’austriaco Peter Wohlfahrstaetter, anche lui 34 anni, da sei anni al Benfica, dopo esperienze in Polonia e Francia al Tourcoing Lille. Il libero è il nazionale portoghese Ivo Casas, al Benfica dal 2014. Si gioca alle 21.30 di giovedì 30.

Photo LiveMedia/Giuseppe Leva

