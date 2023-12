Volley, Perugia ritrova l’Itambè Minas nella finale del Mondiale per Club: vietato pensare al match di tre giorni fa

Parola d’ordine: dimenticare. Lasciarsi alle spalle quello che è stato e pensare solo al match che domani pomeriggio assegnerà il titolo di campione del mondo per club. Di fronte i detentori del titolo, a caccia dell’impresa di rivincere il trofeo a un anno di distanza dal precedente, riuscita in passato solo a Trento e al Sada Cruzeiro, grande assente ingiustificato della sfida odierna, ma anche delle semifinali del torneo che si gioca a Bangalore in India.

Perugia ha battuto nettamente l’Itambè Minas nella gara di esordio del Mondiale per Club ma il contesto qui è diverso rispetto alla ara che si è disputata giovedì pomeriggio con i brasiliani già pressochè certi del passaggio del turno grazie al successo contro la formazione indiana all’esordio. Oggi non si faranno calcoli e c’è da credere che il club brasiliano voglia rischiare soprattutto al servizio per cercare di scardinare i meccanismi perfetti mostrati fin qui dalla squadra allenata da Angelo Lorenzetti che anche ieri ha fatto un sol boccone dell’Halkbank.

l’Itambè Minas è una formazione brasiliana che dopo cinque turni occupa la seconda posizione in classifica alle spalle del Sada Cruzeiro che è a punteggio pieno. L’Itambè ha subito una sola sconfitta finora.

I brasiliani schierano in regia Murilo Radke, 34 anni, un passato anche in Italia a Sora, in regia ma spesso entra anche Gustavo Orlando, arrivato quest’anno dal Azulim Gabarito/Monte Carmelo. L’opposto è un cubano, 37enne, Michael Sanchez, approdato all’Itambe quest’anno dal Farma Conde Vôlei São José. In banda giocano un altro esperto Lucas Loh Eduardo, 32 anni, un passato anche in Europa (mai in Italia) arrivato quest’anno dal Vedacit/Vôlei Guarulhos e Marcus Coelho, classe 2000 alla quarta stagione nelle file del Minas Itambè.

I centrali sono Isac, il più famoso dei giocatori della squadra brasiliana, che sarebbe dovuto essere un punto di forza di Civitanova lo scorso anno ma poi fu fermato da un problema cardiaco che lo ha costretto a trasferirsi a Giakarta in Indonesia, prima di rientrare in patria, e Renan Moralez che in Italia giocò a Molfetta nel 2014/15, lo scorso anno era a Montpellier e ora è rientrato in patria (29 anni per lui). Il libero è Maique Nascimento, un’istituzione all’Itambè, dove gioca da sette stagioni.

Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini