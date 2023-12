Volley, Perugia regala un set a Cisterna e vince in Superlega. Giannelli lancia Ben Tara e Plotnytskyi

Perugia ha sconfitto Cisterna per 3-1 (25-16; 25-19; 20-25; 25-23) nell’anticipo dell’ottava giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaBarton, facendosi sorprendere dai laziali nel terzo set dopo aver vinto agevolmente i primi due parziali.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno poi allungato di forza sul 18-12 e 21-15 nella quarta frazione, contenendo il tentativo di rimonta degli ospiti e ottenendo l’ottava vittoria stagionale. La corazzata umbra si conferma al comando della classifica generale con 24 punti all’attivo e cinque lunghezze di vantaggio nei confronti di Trento, che ha però disputato due partite in meno. Cisterna si ferma per la seconda volta consecutiva e rimane in nona piazza.

Perugia si può così lanciare con ottimismo verso il Mondiale per Club che si disputerà la prossima settimana in India, dove i rossoneri saranno chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Prestazione impattante da parte dell’opposto Wassim Ben Tara (17 punti, 3 muri, 61% in attacco) e dello schiacciatore Oleh Plotnytskyi (17 punti, 3 muri, 52% in fase offensiva), affiancato di banda da Kamil Semeniuk (14 punti, 2 muri, 3 ace, 43% in attacco).

Il regista Simone Giannelli (4 punti) ha mandato in doppia cifra anche il centrale Flavio Resende (10) affiancato da Sebastian Solé (6 punti, 2 muri), buon lavoro del libero Massimo Colaci. A Cisterna non sono bastati Theo Faure (19 punti), Efe Bayram (12) e Pavle Peric (11).

