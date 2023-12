Basket: Pistoia e Reggio Emilia vincono negli anticipi della decima giornata

Sono due gli anticipi della decima giornata della Serie A di basket, che hanno visto le vittorie della Estra Pistoia e della Unahotels Reggio Emilia, che ottengono due successi che permettono ad entrambe le squadre di poter continuare a coltivare anche il sogno della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Una Pistoia scatenata nell’ultimo periodo, visto che la formazione toscana è arrivata al quarto successo consecutivo. Una vittoria arrivata contro Napoli per 81-76 al termine di una partita molto combattuta e che si è decisa solamente nell’ultimo quarto, con un parziale di 28-19 in favore della squadra di coach Brienza. Il protagonista principale per Pistoia è Charlie Edward Moore con 20 punti, mentre a Napoli non bastano i 19 di Tariq Owens.

Totalmente con un altro indirizzo l’altra sfida tra Reggio Emilia e Pesaro. Un nettissimo successo da parte della Unahotels, che ha dominato con il punteggio di 101-68. Una sfida già indirizzata dopo il primo quarto, chiuso avanti di undici dai padroni di casa, che poi hanno allungato in maniera definitiva nel secondo tempo, soprattutto con un ultimo quarto da 31-16. Protagonista della partita Kevin Hervey, che ha messo a referto una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi, mentre in casa Pesaro si è salvato solo Leonardo Totè con 15 punti ed 8 rimbalzi.

IL TABELLINO DELLE PARTITE

ESTRA PISTOIA – GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI 81-76 (19-21, 20-19, 14-18, 28-19)

Pistoia: Willis 18, Della Rosa 10, Moore 20, Dembelè, Saccaggi 2, Del Chiaro 4, Wheatle 2, Hawkins 11, Ogbeide 14, Cemmi, Metsla, Stoch

Napoli: Pullen 12, Zubcic 12, Ennis 10, Jaworski 4, De Nicolao, Owens 19, Sokolowski 7, Lever 12, Bamba, Mabor, Ebeling

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 101-68 (29-18, 22-20, 19-14, 31-16)

Reggio Emilia: Weber 13, Camara, Cipolla, Hervey 29, Galloway 18, Faye 4, Smith 3, Uglietti 5, Atkins 6, Vitali 11, Grant 8, Chillo 4

Pesaro: McCallum 7, Bamforth 9, Bluiett 11, Visconti 13, Maretto, Tambone 3, Stazzonelli, Mazzola 5, Totè 15, Mockevicius 5

Credit Ciamillo