Volley, Monza continua a volare: Padova schiantata, quarto posto in Superlega. Verona regola Cisterna

La decima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, si è completata con le nette vittorie di Monza e Verona, entrambe capaci di imporsi in casa per 3-0 rispettivamente contro Padova e Cisterna. I brianzoli continuano a volare: settima vittoria stagionale e quarto posto in classifica, a -1 da Piacenza e a cinque lunghezze dalla vetta occupata da Trento. Gli scaligeri infilano il secondo successo di fila e si issano all’ottavo posto (12 punti), compiendo un passo importante verso la qualificazione alla Coppa Italia. I veneti hanno proprio superato Padova, che ora insegue a due lunghezze di distacco, mentre Cisterna è terzultima a quota 7.

Monza ha sconfitto Padova per 3-0 (25-21; 25-21; 25-21). I migliori in campo sono stati Ran Takahashi e Arthur Szwarc (12 punti a testa), in doppia cifra anche il centrale Gianluca Galassi (10 punti). Agli ospiti non sono bastati il bomber Gabi Garcia (15 punti, 3 ace) e lo schiacciatore Davide Gardini (13).

Verona ha avuto la meglio su Cisterna per 3-0 (25-23; 25-17; 27-25). Prova ancora di spessore da parte di Francesco Sani (18 punti) e Rok Mozic (18), il regista Nikola Jovovic ha lanciato anche Amin Esmaeilnezhad (14 punti). Tra le fila di Cisterna si sono distinti Theo Faure (15) e Jordi Ramon (11).

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini