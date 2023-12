Volley, Modena soffre ma vince in rimonta 3-2 sul campo di Catania nell’anticipo della 12ma di Superlega

Sorriso a denti stretti per due a Catania dove la Valsa Group Modena, nell’unico anticipo della 12ma giornata di Superlega vince 3-2 un rocambolesco match sul campo del fanalino di coda Farmitalia. Un passo avanti meno importante di quanto sperava per una Modena poco continua e spesso pasticciona, un solo punto, il quarto della stagione, per una Catania che ha giocato un ottimo match ma non è riuscita a concretizzare quando si è trovata avanti 2-1 e in un tie break molto equilibrato.

Petrella in avvio si affida allo starting seven che ha sconfitto Trento domenica scorsa, mentre Douglas Silva si affida in banda a Massari, preferendolo a Randazzo. Modena sembra padrone del campo, si porta sul 12-9, mette in difficoltà costantemente la squadra di casa che però non molla la presa e nella parte centrale del set inizia a cambiare marcia, proprio con l’ingresso di Randazzo al posto di un falloso Basic. Modena smette di giocare, fatica in fase cambio palla, prova a cambiare qualcosa con Juantorena e Stankovic al posto di Davyskiba e Brehme ma non può arginale la rimonta di Catania che vola sul 24-20 e chiude 25-22 con un primo tempo di Masulovic.

Nel secondo set cambia la musica: Modena scatta avanti 4-0 e non si fa più riprendere. Gli emiliano restano avanti sul 12-8, volano sul 18-12 e riescono a vincere 25-18 facendo leva su Rinaldi e su un ispirato Stankovic che si conferma protagonista. Nel terzo set i modenesi perdono completamente la tramontana e vanno da subito in difficoltà, con Catania che riesce a scattare avanti 6-2. Bruno perde lucidità in regia, tutti i giocatori gialloblù restano al di sotto dei loro standard tranne Juantorena e Catania, sospinto da un Buchegger in versione gran lusso tiene a distanza di sicurezza gli ospiti fino al 22-16 e a chiudere il set ci pensa Bossi, ancora con un primo tempo, per il 25-19 che permette a Catania di muovere la classifica.

In avvio di quarto set Modena ritrova la brillantezza e Catania resiste solo fino all’8-7, poi cede progressivamente e si trova sotto 16-11. I siciliani non mollano e tornano sotto fino al 17-15 grazie al solito inarrestabile Buchegger. Modena stavolta non si fa rimontare e riesce ad imporsi con il punteggio di 25-20 allungando il match al tie break. Nel quinto set si gioca punto a punto fino al 12 pari, poi il muro di Sapozhkov portano avanti gli ospiti che riescono ad avere la meglio con il punteggio di 15-13 con un miracolo di Rinaldi in rotazione. Per Modena 19 punti di Sapozhkov e Rinaldi e 18 di Juantorena, per Catania 26 punti di Buchegger, 14 punti di Massari, 13 di Randazzo e 11 di Bossi.

Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli