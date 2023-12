Volley, Milano strapazza il PAOK Salonicco e vola ai playoff di CEV Cup

Milano si è qualificata di forza ai playoff della CEV Cup 2023-2024 di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I meneghini hanno sconfitto il PAOK Salonicco per 3-1 (25-20; 25-18; 20-25; 25-20) nel ritorno degli ottavi di finale, dopo che all’andata avevano giganteggiato per 3-0 nell’esclusiva cortice del PalaPirastu di Cagliari. I ragazzi di coach Roberto Piazza non hanno avuto alcun problema contro la poco quotata compagine greca e hanno così staccato il biglietto per il turno intermedio che precede i quarti di finale, dove sono previsti gli scontri con le compagini “retrocesse” dalla Champions League.

Il confronto odierno non è mai stato in discussione, l’Allianz ha giganteggiato nei primi due set e ha chiuso il discorso qualificazione senza alcun patema d’animo. A quel punto si è giocato soltanto per le statistiche, senza alcuna valenza tecnica. Milano ora se la dovrà vedere contro i polacchi dell’Aluron Zawiercie: sulla carta dovrebbero essere avversari alla portata per il sodalizio italiano, indubbiamente tra i grandi favoriti di questa manifestazione insieme al Fenerbahce Istanbul, in attesa di conoscere chi arriverà dal torneo più prestigioso.

A mettersi maggiormente in luce, nei primi due decisivi set, sono stati l’opposto Petar Dirlic (16 punti) e gli schiacciatori Matey Kaziyski (6 punti) e Osniel Mergarejo (12 punti), a riposo gli altri attaccanti Ferre Reggers e Yuki Ishikawa. Buona regia da parte di Paolo Porro, che ha sfruttato anche i centrali Agustin Loser (4) e Matteo Piano (3).

A partire dal terzo parziale, a qualificazione già in tasca, Piazza ha operato dei cambi: dentro Nicola Zonta, Marco Vitelli (5), Ferre Reggers (9) e Andrea Innocenzi (4) al posto di Kaziyski, Loser, Piano, Porro. Il libero Damiano Catania ha chiuso con il 76% di ricezione positiva. Tra le fila dei padroni di casa i migliori è stato Maarten van Garderen (10).

Foto: Photo LiveMedia/Martina Rampon

