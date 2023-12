Volley, i migliori italiani della 9° giornata di Superlega. Tommaso Rinaldi trascina Modena con Trento. Sani: che bella scoperta!

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 7ª GIORNATA DI SUPERLEGA

TOMMASO RINALDI: Protagonista assoluto nella vittoria di Modena contro la (ex) capolista Trento. Mette a terra 17 palloni in 4 set con un ottimo 57% in attacco un migliorable 43% in ricezione, 3 muri e un ace.

FRANCESCO SANI: Non smette di stupire lo schiacciatore veronese che si rende assoluto protagonista (anche nei momenti chiave del match) del ritorno al successo di Verona dopo cinque sconfitte a fila contro Milano. Per lui 16 punti complessivi, il 54% in attacco, il 50% in ricezione e 2 muri.

YURI ROMANO’: Il suo ritorno è manna dal cielo per Piacenza che ha necessità assoluta di un realizzatore come l’opposto azzurro che, a Taranto, mette a segno 15 punti chiudendo con il 57% di positività in attacco.

GABRIELE DI MARTINO: Bella prova per il centrale di Monza sul campo di Catania. Chiude con 14 punti all’attivo, ben sei muri che lanciano in orbita la formazione brianzola, il 70% in attacco e un ace.

GIANLUCA GALASSI: Idemm come sopra. I centrali di Monza funzionano e fanno la differenza. Per lui arrivano 11 punti di cui 5 a muro e due ace. Il resto è il 57% in attacco.

Photo LiveMedia/Giorgia Bassoli